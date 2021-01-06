أهالي الإسكندرية يلتزمون بالكمامات في الأسبوع الأول لتطبيق فرض الغرامات

حالة من الانضباط يعيشها أهالى مدينة الإسكندرية، بعد تطبيق الغرامات لعدم ارتداء الكمامة في الشوارع وداخل وسائل النقل العام والخاص، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ورصدت «الوطن»، تغيرا في سلوك أهالي الإسكندرية بسبب الغرامات، فبعد إعلان المدينة الساحلية أكثر الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لم يتغير الوضع كثيراً ولم يحرص الأهالي علي ارتداء الكمامة أو الالتزام بها، إلا أن تطبيق الغرامات جعل الكمامه أساسية أثناء الجلوس على الكورنيش أو استقلال المواصلات العامة أو الخاصة أو السير في الشوارع.

فيما تستمر أحياء الإسكندرية، في شن يومياً حملات على المحال والكافيهات والشوارع من أجل التأكد من ارتداء الكمامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات اليومية بالأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحلات والمواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

وشدد علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية لتطبيق تلك القرارات.

وأسفرت تلك الحملات، بحي الجمرك عن تحرير 49 محضرا وغلق 5 منشآت متنوعة، وتغريم 44 مواطنا لعدم إرتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات بحي المنتزة أول عن تحصيل غرامات بقيمة 20 ألف جنيه.

وشن حي شرق حملة في الساعات الأولي من صباح اليوم أسفرت عن غلق 4 محال وتحصيل غرامات مالية تقدر 7750 جنيه، كما شن الحي حملة أخرى أسفرت عن تحصيل 23 ألف جنيه غرامات مالية، وغلق 3 منشآت مخالفة.

وفي حي المنتزة ثان أسفرت الحملات عن غلق 7 منشآت مخالفة لعدم الإلتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية، وتحصيل غرامات فورية بإجمالي 10750 جنيها، وفي حي العامرية ثان تم تحرير 11 مخالفة وتطبيق الغرامات المقررة.