عاجل.. المرور يغلق 6 طرق.. أبرزها الإسكندرية وبلبيس بسبب الشبورة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق.

وقررت السلطات الأمنية غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة، وغلق طريق بلبيس وغلق طريق الفيوم وغلق طريق الكريمات وطريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط، كما تم غلق طريق العلمين الصحراوي.

وشهد عدد من الطرق في الساعات الأولى من مساء أمس الثلاثاء، انتشار الشبورة التس وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تكون كثيفة منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، مشيرة إلى أن الشبورة الكثيفة تصل إلى حد الضباب وتنخفض الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 100 متر على بعض الطرق وأحياناً تنعدم الرؤية على الطرق، مشيرة أن الهيئة العامة للمرور تقرر غلق الطرق مؤقتاً حتى تتحسن الرؤية الأفقية.

وأضافت «شاكر»، في تصريحات تلفزيونية أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويتم إرسال التحذيرات الجوية لكل هذه الأماكن لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، لافتة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب مستمرة معنا حتى بداية الأسبوع المقبل، والمتوقع خلال الأيام القادمة أن تبدأ الشبورة المائية من الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ الرؤية الأفقية تقل تدريجياً حتى تصل إلى أقل رؤية أفقية والتي تكون في الفترة ما بعد الفجر وحتى التاسعة صباحاً.

وأوضحت أنه بعد أن تتحسن الرؤية في الساعة العاشرة صباحاً تبدأ الهيئة العامة للمرور بفتح الطرق مرة أخرى، وأن السبب وراء وجود شبورة مائية كثيفة هو مرتفع جوي على مصر.