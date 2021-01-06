متحدث الإسكان: أولوية التطوير كانت لقنا وأسيوط وأسوان (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إنّ الوزارة أنشأت نحو 400 مشروع خدمي في المدن الجديدة والمدن القائمة الفعل، وتعمل على تنفيذ مدن سكنية بالصعيد، فضلا عن توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، حفاظا على البيئة بالمدن القائمة، إلى جانب سرعة تنمية المدن وخدمة أهالي الصعيد: متابعا: «بدأنا مدن الجيل الرابع وكان لها نصيب كبير جدا منها مدن الصعيد، حيث يوجد 6 مدن موازية إلى جانب مدن الجيل القائم».

محافظة قنا وأسيوط وأسوان كان لها الأولوية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الوزارة أجرت الدراسات على المدن التي سيكون لها الأولوية بالعمل وهي المحافظات الأكثر احتياجا، مثل محافظة قنا، ومحافظة أسيوط وأسوان، حيث كانت تلك المحافظات أكثر احتياجا للخدمات.

وتابع أنّ محافظة قنا كانت تعاني من قصور شديد جدا بموضوع الخدمات بمياه الشرب والصرف الصحي، وما زال العمل جار على هذا الملف، وبنفس الوقت المدن الجديدة التي تنفذ حاليا في مدن الصعيد خدمت المواطنين بشكل كبير جدا، وأعطت فرصة للمواطنين للإنتقال والعيش بمدن حضارية بها خدمات ذكية وشبكات طرق وخدمات تعليم وصحة.

«بني سويف» إحدى المدن الناجحة جدا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أنّ هناك مدن مثل بني سويف، وهي إحدى المدن الناجحة جدا، ما جعل الناس تنتقل للعيش بالمكان هناك، موضحا أنّ هناك العديد من المدن التي يتم تنميتها بشكل كبير جدا.