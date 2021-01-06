17.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2019/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، الموافق 6 يناير 2021 النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2019/2020 مقارنة بعـام 2018/2019 وكانت أهم المؤشرات ما يلي:

أولا: الودائع المصرفية

بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 3253.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 19.8% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.8% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 69.4% من إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 567.3 ملـيار جنـيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.7% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 74.4% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.1% من إجمالي الودائع المصرفية.

بلغت أرصـدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 511.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 27.5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.3% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 10.9% من إجمالي الودائع المصرفية.

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في عام 2019/2020 لتصل إلى 4686.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن عام 2018/2019 وحققت ودائع كلا من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلي عرض لأهم المؤشرات:

ثانيا الائتمان المصرفي

ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 2204.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 18.7% عن عام 2018/2019، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث:

بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 919.3 مليـار جنيه عام 2019/2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 713.7مليار جنيه، بما يمثل 77.6%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغـت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 41.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 592.3 مليـار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 4.2% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلـغ 436.2 مليار جنيه بما يمثــل 73.6% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمان الممنوح للقطاع 26.9% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 2482.8 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 16.2% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 53.0% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.