وزارة المالية تصرف 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ وذلك بهدف تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها فى ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 7.1 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، تشمل دعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات. وأضافت أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، تُمثل قيمة الدعم المالى الشهرى لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات حكومية خلال شهر سبتمبر الماضى بـ127 مليون دولار لشراء 530 ألف طن من القمح المستورد، و160 مليون جنيه لوزارة الصحة لصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات؛ نظير جهودهم الكبيرة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد ورعاية المرضى، و1.4 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لسداد تعويضات نزع ملكية أراضى بعض المشروعات لرفع كفاءة الطرق، و21.4 مليون جنيه لوزارة الطيران المدنى قيمة تكاليف رحلات الشحن الجوى للأدوية والمستلزمات الطبية لـ20 دولة أفريقية فى ضوء التعهد المصرى لصندوق الاتحاد الأفريقى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لصرف مستحقات وأجور العاملين. وأشار البيان إلى أن الإتاحات خلال شهر سبتمبر الماضى تضمنت أيضاً 149.9 مليون جنيه لدعم هيئة نقل الركاب، و44.8 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمحطة سيدى حنيش بمرسى مطروح، و143.5 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و372.9 مليون جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، و4.7 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق لدعم اشتراكات الطلبة، و22.7 مليون جنيه لدعم بعض الامتيازات الممنوحة لذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء وكبار السن لأسعار تذاكر المترو، و261.3 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين.