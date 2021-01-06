أوراق محمود عزت تكشف تورط فنانات في تمويل الإخوان مقابل ربح شهري

مفاجآت جديدة عثر عليها داخل مكتب محمود عزت المرشد جماعة الإخوان الإرهابية، المقبوض عليه حاليا، حيث أظهرت بعض أوراقه الشخصية التي كان يحتفظ بها في مكتبه عن تورط عدد من الفنانات بعد إقناعهن بالاعتزال من قبل أعضاء الجماعة، وتحولهن إلى داعمين ومموالين لجماعة الإخوان الإرهابية .

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن هناك داعية شهير تخصص في إقناع العديد من الفنانات اعتزال الفن قبل ثورة 30 يونيو 2013، من خلال إفتائه بـ«حرمانية التمثيل وأن الأموال التي تم ربحها من خلاله حرام ولا يبارك الله بها»، بحسب وصفه.

وأكدت المصادر أن «الداعية الإخواني نجح في إقناع العديد من الفنانات لتخصيص جزء من أموالهم للتبرع بها للجمعيات الخيرية والإنسانية التابعة للجماعة، ولكي تزول حرمت الأموال، كما تم الإتفاق علي أن الجزء الآخر من أموال الفنانات يتم توظيفة في الشركات التوظيف الإسلامية مقابل نسبة من الأرباح شهرياً تُصرف للفنانات».

وتابعت أن «هناك عددا من الفنانات تبين لهم بعد ذلك أن الأموال ذهبت إلى الجمعيات والشركات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فقط دون الجمعيات الخيرية، الأمر الذي آثار غضب العديد من الفنانات خاصه بعد ثورة 30 يونيو، وعزل الشعب المصري لجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ليطالبوا بسحب أموالهم من الجماعة، بل قام العديد من الفنانات للعودة للعمل الفني مرة أخرى».

الجماعة استغلت أموال الفنانات في تأسيس شركة لإنتاج الأفلام

وتابعت المصادر أنه «بعد خداع العديد من الفنانات وأخذ أموالهم، قامت الجماعة باستغلال أموالهم في تأسيس وإقامة شركات إنتاج سينمائية، واتفقت الجماعة على تكليف محسن راضي القيادي بالتنظيم، لتأسيس شركة إنتاج تابعة للجماعة لتقوم بإنتاج الأفلام، والتي أطلق عليها شركة الرحاب».