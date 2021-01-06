بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس الغطاس في الإسكندرية

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الغطاس، صباح اليوم الأربعاء، في كاتدرائية بشارة والدة الإله في المقر البطريركي بالإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتحتفل طائفة الروم الأرثوذكس بالأعياد وفقاً للتقويم الغربي، الذي يخصص يوم 25 ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فيما يحتفلون في السادس من يناير بعيد الغطاس، وذلك على عكس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير، وعيد الغطاس في 19 من ذات الشهر.

وشهد قداس الروم الأرثوذكس، اليوم، إجراءات احترازية مشددة، تمثلت في أعداد محدودة من قبل الحضور الذي اشترط دخولهم ارتداء الكمامات الطبية، فيما تم وضع مطهرات لتطهير الأيدي.

وشددت القيادة الكنسية في الإسكندرية برئاسة المطران ناركسيوس، الوكيل البابوي، على المصلين ضرورة إحضار زجاجة معهم لأخذ المياة المقدسة لتبريك منازلهم بأنفسهم، نظراً لإلغاء زيارات المنازل لتبريكها من قبل كاهن الكنيسة، مؤكدين أن الماء المقدس سيكون موجوداً في الكنيسة، ويُطلب من الكاهن في أي قداس لمن لن يتمكن الحضور قداس العيد.

وللمرة الأولى اقتصرت احتفالات عيد الغطاس على القداس الإلهي، حيث تقرر إلغاء الطقوس الإحتفالية التي تتم بالنادي البحري اليوناني عقب القداس، والتي تشهد القاء البابا للصليب في المياه 3 مرات، ويقوم الشباب بالغطس لجلبه في كل مرة، وذلك رمزًا لمعمودية السيد المسيح، كما يطلق البابا مجموعة من طيور الحمام الأبيض، رمزاً للروح القدس، ويعقب ذلك احتفال بكعكة العيد، إلا أن كل هذه الطقوس تم إلغاؤها هذا العام، لمنع التجمعات، ضمن إجراءات مجابهة جائحة كورونا.