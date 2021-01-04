عاجل.. إغلاق بنك الإسكندرية بدشنا أسبوعين بسبب إصابات كورونا

أكد مدير بنك الإسكندرية فرع دشنا، في محافظة قنا، المحاسب محمد عبد الناصر، اليوم الاثنين، أنه تم إغلاق الفرع بشكل مؤقت، لمدة أسبوعين، بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالبنك.

وقال مدير الفرع، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قرار إغلاق البنك مؤقتاً، جاء بهدف الحفاظ على أرواح الموظفين، البالغ عددهم حوالي 15 موظفاً، بعد اكتشاف إصابة اثنين من العاملين بفيروس كورونا.

وأضاف "عبد الناصر" أن القرار تم اتخاذه فور ثبوت إيجابية إصابة الحالتين، موضحاً أن المصابين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة وفق برتوكول وزارة الصحة لعلاج المصابين بالفيروس المستجد.

وتابع أن الحالتين وضعهما "مستقر"، مشيراً إلى أنه تم عزل الموظفين الباقين منزلياً، والتنبيه عليهم بعدم الخروج حتى انتهاء فترة حضانة الفيروس، وفي حالة ظهور أي أعراض على أحد منهم، يتوجب عليه الإبلاغ مباشرةً، للقيام بالإجراءات اللازمة والتدخل الطبي العاجل، ومنحه برتوكول العلاج.

كما طالب مدير فرع بنك الإسكندرية بمدينة دشنا المترددين على البنك خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكد "عبدالناصر" أن إدارة البنك تطبق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يجري تعقيم مقر البنك يومياً، من قبل فريق التعقيم، حتى انتهاء فترة الأسبوعين، للقضاء على أي أثر للفيروس، الذي قد يكون قد التصق بأسطح المكاتب والزجاج.