انتحار شاب شنقا داخل منزله في ظروف غامضة بالمعصرة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على شاب مشنوق داخل منزله في دائرة قسم شرطة المعصرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بانتحار شاب، وبالانتقال والفحص تبين العثور على شاب معلق ومشنوقا في منزلة بدائرة القسم، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 25 عاما، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعص الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الصفة التشريحية وكتابة تقرير بسبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

6 حالات انتحار

يذكر أن مشرحة زينهم قد استلمت خلال الأسبوع الأول من عام 2021 عددا من حالات الأنتحار في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث استقبلت المشرحة خلال الساعات الأولى من 2021 محاضر انتحار لـ3 أشخاص وربة منزل، وتنوعت أسباب الانتحار ما بين مرض نفسي وخلافات زوجية وضائقة مالية، حيث انتحر طبيب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالقفز من شقته بمنطقة المنيل وتبين أن الدافع وراء الانتحار بسبب مرض نفسي حيث تم العثور على أدوية خاصة بالصحة النفسية خاصة بالمنتحر، بينما انتحرت ربه منزل في منطقة الحوامدية شنقا، وتبين أن خلافات زوجية بينها وبين زوجها وراء انتحارها، والحالة الثالثة انتحار شاب بالقفز من الطابق الرابع في الجيزة بسبب خلافات أسرية، وفي الساعات الماضية استقبلت مشرحة زينهم جثث 3 حالات انتحار، حيث انتحر في حلوان سباك بسبب الديون، بينما انتحر شابان في المعصرة ومنشأة ناصر في ظروف لم تتضح حتى الآن.