انتحار عامل بسوهاج بعدما تركته زوجته وحيدا بالمنزل

أقدم عامل شاب يقيم بإحدى قرى محافظة سوهاج على التخلص من حياته اليوم الاثنين، بسبب مروره بأزمة نفسية، إثر خلافات أسرية قبل أيام، دفعت زوجته إلى ترك المنزل، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف سلطات التحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ بانتحار شاب بناحية قرية جهينة الشرقية، دائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص انتحار "حمدي ع."، 30 سنة، عامل، عن طريق ربط رقبته بحبل في سقف إحدى الغرف بمنزله، وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب انتحار المذكور لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد أن تركت زوجته المنزل، قبل أيام، بسبب مشاكل أسرية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزي، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وشهدت محافظة سوهاج حالة انتحار مماثلة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حيث أقدم عامل يقيم بقرية "الصوامع"، بدائرة مركز اخميم، بشنق نفسه بحبل داخل منزله، لمروره بأزمة نفسية.

وتبين من التحريات أن الشاب، ويُدعى "محمد أ. ك."، 27 سنه، عامل، تخلص من حياته بسبب إصابته بأزمة نفسية، وبسؤال أهليته أفادوا بعثورهم على جثته تتدلى من سقف غرفته، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.