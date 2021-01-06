بالتنسيق مع الرقابة الإدارية.. ضبط مطاحن تنتج دقيق مخالف للمواصفات

كشفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية، استخدام مطحن خاص بعض العلامات التجارية المقلدة والخاصة بالمطاحن الأخرى بهدف التربح غير المشروع وبالمخالفة لشروط الانتاج.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة، اليوم، على بعض المطاحن بالمناطق الصناعية بالمحافظة لتشديد الرقابة على المخابز والمطاحن والمنشآت التموينية والصناعية.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية، إثر ورود معلومات بوجود تلاعب في مواصفات الإنتاج والغش التجاري واستخدام علامات تجارية خاصة بمطاحن أخرى بدون وجه حق بهدف التربح غير المشروع.

تم تشكيل حملة بمشاركة محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والعميد أحمد أنور مدير مباحث التموين وحمدى فتحي وكيل مديرية التموين وممدوح محمد مساعد وكيل المديرية وبمساعدة مفتشي التموين والشرطة السرية.

وجرى ضبط مطحن خاص بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72٪ وبداخله شكائر دقيق بعضها فارغ وبعضها معبأ بالنخالة والدقيق الفاخر مدون عليها علامات تجارية مملوكة لمطاحن أخري وتمت مصادرة كميات من الدقيق والنخالة الناعمة غير المصرح بإنتاجها من مطاحن الدقيق الفاخر وبعض العبوات الفارغة وتحرر المحضر اللازم بمعرفة مديرية التموين وقيد بقسم شرطة أسيوط الجديدة وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

. تنفيذ تعليمات محافظ أسيوط اللواء عصام سعد التى شدد فيها على ضرورة المراقبة المستمرة على الأسواق بالمحافظة ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين ومنع الإتجار في السلع التموينية ومنع الغش التجاري بكافة صوره والتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق.