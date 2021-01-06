التحفظ على 15 طنا من مصنعات اللحوم الفاسدة في حملة بالقليوبية

تحفظت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية على 15 طنًا من مصنعات اللحوم الفاسدة بثلاجة لحفظ المواد الغذائية دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد محمد غيته، رئيس مباحث التموين، بورود معلومات حول وجود ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بداخلها كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الأدمى بنطاق دائرة مركز شرطة شبرا الخيمة ثان.

جري تشكيل حملة من مباحث التموين بالتنسيق مع قسم ثان شبرا وضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى و تحرر محضر بالواقعة

وفى السياق، شنت الإدارة العامه لشرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر منصور، حملة استهدفت محلات الجزارة فى بعض قرى الخانكة، وشبين القناطر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للتأكد من بيع اللحوم ومدى الذبيح داخل المجازر الحكومية من عدمه حيث تم تحرير 3 محاضر فى الخانكه لجزراين قاموا ببيع لحوم ليس عليها أختام ما يدل على عدم وجود مصدر لهذه اللحوم حيث تم ضبط 100 كيلو لحمه

وفى شبين القناطر تم تحرير 5 محاضر بقرى طحا وكفر طحا وكفر الشوبك لجزارين عثر بحوزتهم على لحوم ليس عليها اختام لمجازر حكوميه وتم تحرير المحاضر اللازمة

في وقت سابق تمكنت أجهزة مباحث المخدرات من ضبط ضبط عاطل وبحوزته نصف كيلو حشيش و300 جرام من مخدر الشادو و170 قرص مخدر بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان وقررت النيابة العامه حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي و تبين أن المتهم يدعى «أ.ع.م»، 42 عامًا، عاطل ومقيم عزبة رستم دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 600 جرام وكمية من الشادو المخدر تزن حوالي 300 جرام و170 قرص مخدر ومبلغ مالي 320 جنيه وهاتف محمول.