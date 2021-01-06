«الأورمان» تجري 850 عملية عيون فى مطروح.. وإعادة إعمار 60 منزلا ببني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 العديد من الأعمال الخيرية الكبيرة التى تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى فى مطروح.

وقال «شعبان»، اليوم، الأربعاء إن هذه الأعمال إمتدت إلى جميع القرى والنجوع النائية البعيدة والمنتشرة فى ربوع المحافظة، والمناطق الأكثر إحتياجًا، ومنها مشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، بالإضافة إلى إستمرار القوافل الطبية، لدعم المرضى من خلال توقيع الكشف الطبي وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات الطبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون فى مصر.

وأضاف «شعبان»، فى بيان للجمعية أن الأورمان على أرض محافظة مطروح أجرت الكشف الطبي على عدد 1,124 مريض وإجراء عدد 809 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد 325 نظارة طبية .

وأشار إلى أن الأورمان لها دور رئيسى فى مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالى المحافظات، مؤكدا أنها ساهمت فى مباردة «نور حياة»، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

ولفت أن الأورمان مؤخرا أطلقت مبادرة «النور من حقك»، والتى استهدفت إجراء عمليات جراحية فى تخصص العيون لشريحة كبيرة من غير القادرين فى جميع محافظات الجمهورية المختلفة .

ومن جانبه أكد أحمد حسن مسؤل ادارة العيون بجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت حتى الآن فى جميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد كبير بلغ حتى ،اليوم، 6 يناير 932,729 مريض، بالإضافة إلى إجراء عدد 208,987 عملية جراحية فى مختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 127,186 نظارة طبية لغير القادرين.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية الأورمان استكمالها إعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا فى قرية مناشي ابو صير مركز الواسطى، وقرية شنرا مركز الفشن بمحافظة بني سويف بالتعاون مع شركة المراسم الدولية، حيث يعاد إعمار 60 منزلا بالقريتين، ليصل إجمالي عدد المنازل التي تم إعمارها داخل محافظة بني سويف إلى 5 الاف و670 منزل للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن مراحل عمل تنمية وتطوير واعادة اعمار القرى الاشد احتياج ببني سويف يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الابواب والشبابيك وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية .

وأوضح فؤاد أن مشروع اغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الأورمان قبل سنوات من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى هذه القرى، وأن الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة أعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة .

يشار إلى أن الجمعية انتهت من إعادة إعمار عدد 32 ألف منزل فى الف و158 قرية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وفى محافظة بني سويف تم الانتهاء من اعادة اعمار 5 الاف و670 منزل في 282 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة بني سويف.