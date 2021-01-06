عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «سمر حمزة.. بطلة مصارعة تحتكر منصات التتويج».

كرّمها الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجاء في التقرير، أنّ سمر حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة النسائية، التي أصبحت واحدة من أهم الأسماء الرياضية في الوقت الحالي، إذ باتت تمتلك مسيرة حافلة حصدت خلالها الكثير من الميداليات الأفريقية والدولية، حصلت على برونزية البحر المتوسط، وكرّمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حققت نتائج مرضية كأول فتاة مصرية تلعب في نصف النهائي ببطولات العالم للكبار

وأضاف التقرير، أنّ سمر حققت أيضًا المركز الخامس ببطولة العالم وشاركت في بطولة أفريقيا والبحر المتوسط، وحققت نتائج مرضية كثيرة كأول فتاة مصرية تلعب في نصف النهائي ببطولات العالم للكبار، وحصلت على المركز الخامس في 2018 وحصلت على بطولة أفريقيا 5 مرات متتالية وذهبية بطولة ألعاب البحر المتوسط 2015 و2018 وبرونزية دورة ألعاب افريقيا 2019، وتستعد للمشاركة في البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو صيف هذا العام.

ننتظر المشاركة في أي بطولة رسمية

وقالت سمر حمزة خلال تصريحات للبرنامج عبر تطبيق «زووم»، إنّها تتدرب منذ يوليو الماضي للتجهيز للمشاركة في أولمبياد طوكيو: «بنتمرن في المركز الأولمبي على برنامج طبي رياضي مجهز من كل الجوانب، وننتظر المشاركة في أي بطولة رسمية».

أتمرن مع الذكور وليس الإناث

وأضافت: «بتمرن مع البنات هنا، وبتمرن مع فرق الولاد كمان، وده ساهم في زيادة قوتي وسرعتي، لأن التمرين بشكل مستمر بيزود أدائي، وعندي منافسة نيجيرية بس، وبقدر أتغلب عليها من سنة 2014، وباخد المركز الأول على مستوى أفريقيا كل سنة، وعندي أمل أحقق نتائج عالمية».

تعرضت لانتقادات في بداية ممارسة اللعبة لأنها رياضة عنيفة

وتابعت أنّها تعرضت لانتقادات كثيرة في بداية ممارستها للعبة لأنها تلعب رياضة عنيفة، وكان الناس يقولون إنّها لن تحقق شيئا، لكن نجاحها أدى إلى زيادة لاعبات المصارعة وانتشرت اللعبة، مشددة على أنّها لم تستلم لتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقررت استكمال التدريب باستمرار حتى لا يتأثر أدائها الفني والبدني.