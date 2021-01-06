بعد أيام من إعلان «XLV».. طرح موديل «سانج يونج تيفولي 2021»

بعد أيام قليلة من طرح طراز «سانج يونج XLV 2021»، أعلن الوكيل المحلي للعلامة الكورية عن طرح الموديل الجديد من طراز «سانج يونج تيفولي» موديل العام 2021، بـ7 أنظمة أمان جديدة عن الموديل السابق.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أهم المواصفات والتجهيزات ومواصفات الأمان الموجودة بالسيارة داخل السوق المحلية، والقائمة السعرية المعلن عنها للوكلاء والموزعين داخل السوق.

وبدأت أسعار الفئة الأولى للسيارة بـ315 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ 360 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 380 ألف جنيه.

وتتوافر السيارة داخل السوق المحلية مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 163 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 260 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وتتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان من بينها ( نظام فرامل مانع للانغلاق، نظام توزيع إلكتروني للفرامل، مفتاح مشفر للسيارة وإدارة المحرك، وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي قابلة الغلق، نظام الثبات الإلكتروني، نظام مساعدة الفرامل، نظام الحماية ضد الانقلاب، نظام المساعدة في الصعود، نظام التحكم في المنحدرات، نظام مانع الانزلاق، نظام إشارة الطوارئ، نظام إشارة الطوارئ).

وتأتي السيارة بأبعاد (4225 ملم للطول، و1810 ملم للعرض، و1621 ملم للارتفاع) فيما تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 427 لتر، وسعة خزان الوقود تصل إلى 47 لتر.

وجرى تجهيز السيارة من الداخل بعدة تجهيزات من بينها (شاشة 9 بوصة تعمل باللمس، عجلة قيادة ذكية مع إمكانية التحكم في برنامج القيادة، شاشة لبيان درجة الحرارة الخارجية، مثبت سرعة)، ومن الخارج تتوافر بالسيارة الجديد (مصابيح LED خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية، جنوط رياضية 18 بوصة)