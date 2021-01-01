مع بداية 2021.. سانج يونج xlv الجديدة كليا في مصر

مع دخول السنة الجديدة وخلال الاحتفالات بها، قررت شركة «عربيات» الوكيل الحصرى للعلامة الكورية «سانج يونج» فى مصر طرح سيارتها «سانج يونج xlv» الجديدة كليا مع 7 أنظمة أمان جديدة ومواصفات وفئات جديدة،حيث تم طرحها فى مصر اليوم في أول أيام العام الجديد، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وتتمثل أنظمة الأمان الجديدة التى تطرح لأول مرة فى xlv كالتالى:

Electronic Stability Program (ESP)

Brake Assist System (BAS)

Active Rollover Protection (ARP)

Hill Start Assist (HSA)

Hill Descent Control (HDC)

Anti-Slip Regulation (ASR)

Emergency Signal System (ESS)

وترجمتهم باللغة العربية كالأتى بالترتيب:

نظام الثبات الإلكتروني

نظام مساعدة الفرامل

نظام الحماية ضد الانقلاب

نظام المساعدة في الصعود

نظام التحكم في المنحدرات

نظام مانع الانزلاق

نظام إشارة الطوارئ

ويقدم الجيل الجديد من XLV فى مصر، بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، ويولد قوة 128 حصانا، وأقصى عزم للدوران 160 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

وتتوفر سانج يونج XLV لأول مرة فى مصر بـ3 فئات

الفئة الأولى تتوفر بها نظام فرامل مانع للانغلاق ABS - ونظام توزيع الكترونى لقوة الفرامل EBD - وسائدة هوائية واحدة فقط للسائق.

كما تتوفر بها شاشة كبيرة بقياس 9 بوصة تدعم أندرويد أوتو و آبل كار بلاى - بلوتوث - عجلة قيادة مالتى فانكشن - مسند يد أمامى - أنظمة قيادة متعددة - مصابيح LED خلفية - مصابيح ضباب أمامية وخلفية - كاميرا خلفية - سبويلر خلفى - جنوط معدنية قياس 18 بوصة - مرآة جانبية قابلة للتسخين - زجاج ملون جانبى وخلفى.

وتقدم بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية تزيد عليها وسادة هوائية للراكب الأمامى - مفتاح بصمة - مثبت سرعة - عجلة قيادة من الجلد - جنوط رياضية مقاس 18 بوصة - مرآة خارجية كهربائية بإشارات LED - حساسات ركن خلفية.

وتقدم بسعر 345 ألف جنيه

الفئة الثالثة تزيد عليهم أنظمة الفرامل الـ7 المذكورين سابقا - مقاعد جلد - مسند يد خلفى وحامل أكواب - امكانية ضبط ارتفاع مقعد السائق - فتحة سقف كهربائية - إضاءة LED نهارية.

وتقدم بسعر 365 ألف جنيه