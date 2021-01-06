والدة سيف بعد إخلاء سبيله في قضية الـ«فيرمونت»: دموعي مبتوقفش

فصل جديد من فصول قضية الـ«فيرمونت» التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعد اتهام فتاة لمجموعة شباب بالاعتداء عليها جنسيًا وتصويرها داخل الفندق الشهير في عام 2014، ومن بين المتهمين في القضية سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي، والذين أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم، بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات.

والدة سيف: مش متمالكة أعصابي من الفرحة بعد إخلاء سبيله في قضية الفيرومنت

قابلت لبنى مظهر والدة «سيف»، خبر إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بدموع من الفرحة بعد أن أبلغها به أحد الأشخاص عبر الهاتف وهي بمنزلها، وتأكدت منه عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة: «الحمد لله.. مش قادرة اتلم على أعصابي.. فضلت ماسكة نفسي لحد ما خلاص انهرت»، لافتة إلى أن مدة حبس نجلها تخطت الـ100 يوم احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية الاعتداء على فتاة داخل فندق الـ«فيرمونت».

والدة سيف: ثقتي في القضاء ماتهزتش .. «يحيا العدل»

وقالت والدة «سيف»، لـ«الوطن»، إنها منذ أن علمت بخبر إخلاء سبيل نجلها وهي غير قادرة على الحديث أو التوقف عن البكاء من شدة فرحتها بقرار خروج الشاب ذي الـ21 عامًا، مشيرة إلى أنهم في انتظار إنهاء إجراءات خروجه من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضية الـ«فيرمونت».

كما شكرت القضاء المصري، الذي لم تهتز ثقتها به، وجميع من تضامن مع قصة نجلها «سيف»، معبرة عن امتنانها للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وكل من تناول قضية نجلها: «يحيا العدل».

«الوطن» تنشر قصة «سيف» قبل إخلاء سبيله في قضية الفيرمونت وفقا لرواية أسرته

وكانت «الوطن» نشرت قصة سيف الدين أحمد، بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، وفقًا لما ذكرته والدته في تصريحات خاصة، من أن نجلها كان في المرحلة الإعدادية وقت وقوع الجريمة في 2014، وكان يبلغ من العمر وقتها 15 عامًا، وهو ما أكدته شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية.

«لبنى»: سيف كان عمره 15 عاما وقت الجريمة.. وعمره ما راح الفيرمونت

كما ذكرت «لبنى»، لـ«الوطن»، أن نجلها سيف، لم يسبق له الذهاب إلى فندق «فيرمونت» من قبل، وكانت كل معلوماته عن القضية هي المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تربطه أي صلة بباقي المتهمين الذين هم في أعمار أكبر منه سنًا، إلا أن صداقته بإحدى شهود العيان على الواقعة هي التي جعلته ضمن دائرة الاتهام.

وفي 27 أغسطس الماضي، صرحت وزارة الداخلية اللبنانية، بضبط 3 هاربين من أصل 7 متهمين بالاعتداء جنسيا على فتاة داخل فندق الـ«فيرمونت»، وفقًا لكتاب من الإنتربول المصري يتضمن أسماء المتهمين، ومن بينهم نجل لاعب كرة القدم بالزمالك السابق حلمي طولان، وابنة الفنانة نهى العمروسي، وأحمد الجنزوري منظم الحفلات، ونجل رجل الأعمال الراحل فريد خميس، وطليق ابنة العمروسي.