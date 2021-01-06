محامي ابنة نهى العمروسي: موكلتي كانت شاهدة في فيرمونت وخرجت دون ضمانات

قال طارق العوضي المحامي بالنقض، إن موكلته نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، كانت شاهدة في قضية فيرمونت قبل أن تضمها النيابة العامة إلى قائمة المتهمين، وأنها شرحت كل ما تعرفه عن القضية في تحقيقات النيابة العامة، وأنه قدم دفوعًا قانونية كثيرة أمام النيابة العامة خلال جلسات التحقيق وأمام قاضي المعارضات الذي كان ينظر تجديد حبسها على ذمة التحقيقات في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق فيرمونت قبل 5 سنوات.

العوضي: موكلتي خرجت دون ضمانات مالية

وأضاف العوضي في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار إخلاء السبيل جاء من قبل المستشار حمادة الصاوي النائب العام بناء على التظلمات التي قدمت إليه وتضمنت في أسباب قانونية تثبت صحة موقف موكلته وأنها لم تشارك في تلك الجريمة النكراء.

وأوضح العوضي أن إخلاء السبيل جاء دون أي ضمانات مالية، لموكلته نازلي مصطفى والمتهم سيف الدين أحمد، وأنه ينهي إجراءات خروج موكلته في النيابة العامة ومن قسم الشرطة حتى تتمكن من الحصول على حريتها بشكل تام.

تفاصل آخر تجديد حبس للمتهمين

كان قاضي المعارضات جدد حبس المتهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية عبر الفيديو كونفراس، وشمل قرار التجديد نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي ونجل الرياضي الشهير حلمي طولان وآخرين.

وقدم دفاع المتهمين خلال جلسات التجديد دفوعا طالبوا فيها بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مالي تراه المحكمة على ذمة التحقيقات لكن قاضي المعارضات رفضها وأصدر قراره باستمرار تجديد حبس المتهمين، واستمر دفاع ابنة نهى العمروسي والمتهم أحمد سيف الدين مصطفى في إرسال التظلمات إلى النائب العام الذي قرر إخلاء سبيلهما.