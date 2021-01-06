خبيرة أبراج: اللقاح النهائي لكورونا آخر العام

قالت عزة العبادي، خبيرة الأبراج، إنه يتم حساب الأرقام بشكل دقيق وهو يعبر عن عدد من الأمور مشيرة إلى أن رقم 2021 يعبر عنها التأثير الخاص برقم 5 وهذا الرقم هو المعبر عن التكنولوجيا والارتباطات العاطفية وستشهد عددا كبيرا من الزيجات، لافتا إلى أن بعض الحسابات يتم حساب ساعة الميلاد للشخص ويوم ميلاده وتاريخ السنة والشهر الذي ولد فيه الشخص وبناء عليه يتم معرفة حظ هذا الشخص.

وأضافت خبيرة الأبراج خلال استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، أنه من بداية يناير حتى منتصف مارس ستكون فترة متوترة، ومنذ دخول الربيع حتى يونيو ستشهد تطورات أفضل، ومنذ سبتمبر حتى نوفمبر سيكون اكتشاف اللقاح النهائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

2021 سنة هوائية متقلبة

وتابعت: ليس صحيحا أن رقم 13 يمثل رقم النحس كما يشاع، أما الشيء المميز في 2021 أن كوكب الزهرة لن يتراجع لذا فإن الارتباط مناسب في هذا العام حتى شهر ديسمبر، والأرقام المحظوظة في العام الحالي هم أرقام 3 و23 و30 وإذا تم جمع أرقام العام 2021 ستصبح خمسة وهذا يشير إلى أن السنة تشمل تأثير برج الجوزاء لذا فإنها سنة متقلبة هوائية مثل البرج والحظوظ الجيدة فيها ستكون في نصفها الثاني، الأبراج مجرد تنبيه ولا تدعو للتشاؤم أو التفاؤل لافتا إلى أن أصحاب اسم هدى سيكون لديهم مشاكل صحية هذا العام.

حظوظ مواليد النصف الأول من العام

وأردفت: مواليد شهر يناير أوائل العام لديها متوتر لكن بعد انتهاء الربع الأول منه ستفتح أمامهم فرص السفر والعمل أما مواليد شهر فبراير فسيكون لديه فرص للسفر والتنقل، أما مواليد شهر مارس فإن النصف الأول من العام لن يكون إيجابيا لكنه إيجابي في النصف الثاني، أما مواليد شهر إبريل فإن الأمور ستكون أفضل لديهم منذ بداية يونيو عن بداية العام.