«الصحة العالمية" تطمئن المصريين: لا موانع من استخدام اللقاحات المعلنة

طمأن الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، المواطنين في مصر بشأن الوضع الوبائي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث ذكر أن عدد الحالات المصابة في مصر يوميًا تشهد إما ثباتا أو انخفاضا وهذا أمر مبشر حتى الآن، موضحًا أنه من الصعب أن نقول بأن مصر وصلت لذورة فيروس كورونا المستجد.

الوضع الوبائي في مصر لا يختلف عن الدول الأخرى

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، مع الإعلامية دينا عصمت، أن التأكد من الوصول إلى ذروة انتشار الفيروس يحتاج فترة زمنية من الاستقرار في أعداد الإصابات ومن ثم انخفاض في عدد الإصابات، فالوضع الوبائي في مصر لا يختلف عما يكون فى الكثير من الدول الخارجية.

إجراءات الحكومة لمجابهة أزمة كورونا مناسبة وقوية

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت مصر بالفعل وصلت لذروة فيروس كورونا أم لا، موضحًا أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات كثيرة للحد من انتشار فيروس كورونا مناسبة لكنها تتطلب وعيا مجتمعيا من قبل المواطنين، فيجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليد وارتداء الكمامات.

لا موانع من أي لقاحات معلنة

وأوضح أن ارتداء الكمامة يقي بنسبة كبيرة من الإصابة بفيروس كورونا ولذلك نطالب الجميع بالالتزام، ولم يصدر من منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة لكن التوصيات كما هي فى الموجة الأولى، لكن هذا الفيروس متغير ومتحور، كما أن جميع اللقاحات التى تم الإعلان عنها لا يوجد بها أى موانع، ومنظمة الصحة ما زالت تدرس جميع اللقاحات.

لقاحات كورونا أثبتت أمانها

وأكد أن منظمة الصحة العالمية لم تصرح إلا للقاح واحد فقط، وحتى الآن هذه اللقاحات تمت تجربتها شهورا قليلة ولا يمكن الحكم على مدة المناعة التى تحققها، كما أن لقاحات فيروس كورونا أثبتت أمانها ولكن قد يظهر لها آثار جانبية، ولذلك تم إعطاء تصريح طارئ لتناول اللقاحات التي تم الإعلان عنها لكورونا، واللقاحات أثبتت أمانها لـ السيدات الحوامل، لكن حتى الآن لم يصدر أي توصيات بتأثير اللقاحات الخاصة بكورونا على الأطفال.