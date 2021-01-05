الصحة العالمية مستاءة لمنع الصين دخول خبراء كورونا دوليين أراضيها

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن استياء المنظمة الشديد لعدم سماح الصين حتى الآن بدخول فريق من الخبراء الدوليين أراضيها للتحقيق في منشأ كورونا.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف: اليوم علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين، وذلك بحسب ما نشرت روسيا اليوم.

أولوية للصحة العالمية

وتابع: كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف: لقد خاب أملي كثيرا إزاء هذا النبأ، نظرا إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما فيما لم يتمكن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة.

من جهته، أوضح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين أن المشكلة تتعلق بتأشيرات الدخول.

وقال: نأمل أن يكون الأمر مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية يمكن أن نحلها سريعا، موضحا أن أحد الخبيرين عاد أدراجه فيما الثاني ينتظر في بلد ثالث.

نقطة البداية.. ووهان الصينية

وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا يسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد-19.

وحسبما تضيف المنظمة على موقعها الرسمي، فإن مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وسار جدل في بدايات انتشار فيروس كورونا حول ما إذا كان الفيروس قد تم تخليقه بشكل متعمد، أو أنه تسرب عن طريق الخطأ من داخل مختبر في ووهان الصينية، وهي الافتراضات التي لم تتأكد صحتها بشكل علمي قاطع حتى الآن.