السيسي للمصريين في «عيد الميلاد»: مصر دولة مواطنة حديثة «فيديو»

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس، في كلمة مصورة بثتها رئاسة الجمهورية لتهنئة الرئيس، قال فيها: «إنه لمن دواعي سروري أن أتوجه بأسمى التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات للأخوة الأقباط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يكون العام الميلادي الجديد عاما للازدهار والصحة لمصر وشعبها الكريم».

وأضاف الرئيس، في كلمته: «طالما كانت وحدة شعب مصر، ونسيجه الواحد من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار؛ فلقد كان اعتقاد أهل الشر بأن النيل من مصر يبدأ بإصابتها بالقلب، أي في وحدة شعبها».

وأوضح أن الدولة تدرك هذا الأمر، ومن ثم كان من واجبها تقديم النموذج للشعب لغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور.

وتابع: «هذه حقيقة إلهية يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذاً في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية، ونشر قيم المحبة والمساواة».

واستطرد: «إن لمصر تاريخا طويلا وتراثا عريقا صبغه العيش المشترك، وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر، وهو ما يتطلع إليه الكثير من المجتمعات».

وواصل: «إن أي مواطن ينتمي لهذا البلد، لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دور في تمييز أو تحديد ما لديه من حقوق أو ما عليه من واجبات، وتلك دولة المواطنة الحديثة».

ولفت إلى أن الآيات والأحاديث النبوية كثيرة تؤكد اختلاف البشر والشعوب والأمم، وهذه الحقيقة تقتضي التآلف والترابط والتراحم بين الأفراد في نطاق المجتمع الواحد، وبين الشعوب والأمم، بناءً على قاسم واحد يجمع تلك الانتماءات وهو الولاء للوطن.