«الصناعة»: إقبال كبير على مبادرة السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز

أشاد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، وذلك خلال افتتاح معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدًا أن فعاليات المعرض الذي شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، تختم اليوم.

مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 7 محافظات

وأضاف «جابر»، خلال لقاء مع شاشة «extra news»، أن المعرض تضمن تيسيرات كبيرة في السداد للمواطنين، كما أن هذه المبادرة موجودة في 7 محافظات، لأن بها مشروعات بنية تحتية تخص محطات وقود الغاز الطبيعي، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس.

وزارة البترول تسعى لإنشاء 400 محطة غاز طبيعي خلال 2021

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إلى أن خطة وزارة البترول، تتضمن إنشاء قرابة 400 محطة غاز طبيعي في عام 2021، وباقي المحافظات ستتدخل تباعا في المبادرة، كما أن أي شخص لديه استفسار خاص بالمبادرة يمكنه الاتصال بـ«16733»، وهو الخاص بالمبادرة للرد على الاستفسارات، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني، وقام نحو 8 آلاف مواطن بالتسجيل به.

المبادرة لها هدف تنموي واقتصادي يحقق رواج الصناعة المصرية

وأكد جابر، أن خطوط الإنتاج المصرية، ستعمل بكامل طاقتها، ما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، كما أن الرئيس السيسي، أصر على إطلاق مبادرة تحويل السيارات إلى غاز طبيعي، فالمبادرة لها أكثر من هدف تنموي واقتصادي وهدف يحقق رواجا للصناعة المصرية.

وأوضح أن الحشد الكبير للمواطنين داخل المعرض يعكس ثقة المواطن في القيادة السياسية والحكومة، ولاقى ردود فعل إيجابية من كل الشرائح المشاركة، موضحًا أن المبادرة تمكن المواطن من الحصول على سيارة جديدة، وتستهدف إحلال 70 ألف سيارة منها؛ 15 ألف ميكروباص و55 ألف ما بين أجرة وملاكي، للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2021.