نقل المقر الجديد للتأمين الصحي بسفاجا إلى مقر الإدارة التعليمية

زارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، مقر الإدارة التعليمية بسفاجا، تمهيدا لنقل التأمين الصحي بها، يرافقها الدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير منطقة البحر الأحمر للتأمين الصحي، ونواب مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا .

أوضحت رئيس المدينة، أن الزيارة بهدف الوقوف على أعمال تطوير المقر الحالي، واختيار موقع أكبر لخدمة أهالي المدينة والطلاب بشكل يليق بهم، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات الصحية.

وأضافت المغربي، أنه جرى العرض على اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجاري عمل الإجراءات القانونية والرسمية لنقل المقر في أقرب وقت، مؤكدةً تقديم كافة الدعم للقطاع الصحي بمدينة سفاجا، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور سيف الدين، حرص منطقة التأمين الصحي بالبحر الأحمر، على التوسع تسهيلًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في مظلة التأمين الصحي.

وأشاد سيف الدين، بدور المحافظ، في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، والمتابعة المستمرة لكافة المؤسسات الطبية والمستشفيات بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وكانت زارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، يرافقها النائبان في مجلس الشيوخ عن البحر الأحمر عبدالرحيم كمال ومحمد سعيد الدابي، مستشفى سفاجا المركزي لمتابعة سير العمل ومعاينة الأقسام، ومتابعة إنشاء قسم الأورام.

وجرت مناقشة احتياجات المستشفى من العمال، إضافة إلى تأكيد توفير باقي الأجهزة المطلوبة تباعا، ومناقشة مبادرة نواب مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور محمود محمد عبدالحكيم مدير مركز الأورام بقنا، لعمل عيادة الأورام بمستشفى سفاجا لفحص الحالات الجديدة ومتابعة الحالات القديمة وصرف علاج لهم، واستقبال مرضى الأورام وتقديم الدعم الطبي لهم.