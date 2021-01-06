اعرف يوم قبضك.. مواعيد صرف مرتبات شهر يناير

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لعام 2021 للعاملين بالدولة، إذ يبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 24 يناير ويستمر لمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ المجموعة الأولى، يوم الأحد الموافق 24 يناير، ثم المجموعة الثانية يوم الإثنين الموافق 25 يناير، ثم المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 26 يناير.

الأحد 24 يناير

يتم صرف مرتبات شهر يناير يوم الأحد الموافق 24 يناير للجهات التالية:

الوزارات: يتم صرف مرتب شهر يناير لتلك الوزارات: الصحة، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التموين، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

وزارة الداخلية، الثقافة، الآثار، الأوقاف، الإسكان، التجارة، الصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، والجهات التابعة لها ومديريات الإسكان والمرافق.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

الإثنين 25 يناير

يتم صرف مرتبات شهر يناير الجاري يوم الإثنين الموافق 25 يناير للوزارات والهيئات التالية:

وزارات: الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط، ، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء.

دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء 26 يناير

يتم صرف مرتبات شهر يناير يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير المقبل للهيئات والوزارات التالية:

التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهم.

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.