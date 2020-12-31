زيادة مرتبات المعلمين بدءا من يناير: تصل إلى 630 جنيها

تتراوح المزايا المالية التي سيحصل عليها المعلمين، اعتبارا من رواتب يناير المقبل، بين 390 و630 جنيها شهريا، تبدأ للمعلم المساعد وحتى كبير المعلمين، في إطار الحزمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية في السنة الجديدة.

وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«الوطن»، إن الحزمة ستتحملها موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، بإجمالي تكلفة تبلغ 6.6 مليار جنيه، لـ2.1 مليون معلم في قطاع التعليم العام والأزهري قبل الجامعي.

صرف المرتبات لمدة 3 أيام اعتباراً من 24 يناير

وأوضحت المصادر، أن صرف الرواتب الشهر المقبل سيتم لمدة 3 أيام، أولها 24 يناير، وتنتهي في 26 من الشهر المقبل، لنحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

زيادة «مرتبات المعلمين» بداية يناير بين 390 و630 جنيه

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن المعلمين سيصرفون مرتبات شهر يناير المقبل بعد إقرار الزيادات الجديدة، مشيرا في بيان، اليوم، أنها تشمل رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50%، ومكافأة امتحانات النقل 25%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم في تحسين أجورهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وفق تعبيره.

تحسن ملحوظ في ملف أجور العاملين بالدولة خلال 2020

وشهد العام الحالي، تحسنا في ملف أجور العاملين بالدولة؛ إذ تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بدءا من يوليو الماضي، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 150 جنيها لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.