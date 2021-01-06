بث مباشر.. بدء قداس عيد الميلاد بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي

بدأت منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة التجلي بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد محدود من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشمامسة، منعا للتجمعات، بعد قرار البابا بنقل القداس من القاهرة للدير في إطار اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك البابا في صلوات القداس الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا ميخائيل اسقف كنائس حدائق القبة، فضلا عن 8 شمامسة من خورس الكاتدرائية بقيادة المعلم إبراهيم عياد، وحرص المشاركين في قداس عيد الميلاد من رجال الكنيسة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فيما غابت عن وجوههم الكمامات.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد وفقا للاعتقاد المسيحي طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، ويعد ثاني أكبر الاعياد في الديانة المسيحية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ، عبر الفيديو كونفرانس، البابا تواضروس الثاني، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وتقدم البابا تواضروس بالشكر إلى الرئيس السيسي على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكدًا قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

وكانت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، انطلقت مساء اليوم، بحضور عدد محدود من الكهنة والشمامسة فقط، في إطار اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا الذي تخيم تداعياته على احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.