محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء نص الرسالة كالتالي: «أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات لقداستكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن و البركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة».

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لِكُلٍ من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا أسقف إبراشية طنطا وتوابعها، الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامةً ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.

وأصدر محافظ الغربية قراراً بمنع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.

وشدد محافظ الغربية في تعليماته إلى رؤوساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديريات، بضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهه أخطار تفشي كوفيد 19 حفاظا على أرواح المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية علي ضرورة تحقيق أهداف المشاركة المجتمعية وتوفير كافة المستلزمات الطبية والماسكات، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لكافة المصابين والمخالطين لهم.