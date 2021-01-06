بعد إخلاء سبيله في «الفيرمونت».. سيف لـ«الوطن»: كنت على يقين بظهور الحق

تطور جديد شهدته قضية الفيرمونت التي شغلت الرأي العام منذ أشهر ماضية، بعد أن أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل شاب وفتاة من أصل 7 متهمين في القضية على ذمة التحقيقات، وهم سيف الدين أحمد، ونازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي، وخرج المتهمين مساء اليوم من قسم أول القاهرة الجديدة.

وقال «سيف»، 21 عامًا، إنه مازال غير مستوعبًا للصدمة بقرار إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في قضية الفيرومنت: «الحمد لله على كل حاجة.. لسه مش مستوعب الصدمة».

وأضاف «سيف» لـ«الوطن»، أنه كان على يقين بأن الحق سيظهر في النهاية، شاكرًا كل من دعمه خلال فترة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية الفيرمونت، لافتًا إلى أنه كان يعامل جيدًا في سجن النهضة منذ أول يوم له فيه، ولم يتعرض لأي مضايقات خلال فترة حبسه.

وذكر أن تلك التجربة التي مر بها جعلته مصدوما في البداية، وبعد ذلك بدأ في الاستيعاب أنه ليس لديه أحد سوى والديه وشقيقته، وبعض أصدقائه الذين دعموه خلال فترة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية الفيرمونت: «بشكر ربنا إني كنت بتعامل كويس وماكنش عندي أي مشاكل غير إحساسي».