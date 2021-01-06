في يوم مولد الإمام.. «البحوث الإسلامية»: 3 ملايين فتوى في عهد «الطيب»

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عددا من الإنجازات التي شهدها عهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك في ذكرى مولد الإمام الطيب، التي تحل اليوم الأربعاء 6 يناير، وتضمنت إنجازات نوعية ومواجهة حاسمة للقضايا الفكرية وفوضى الفتاوى، تشمل 3 ملايين فتوى مباشرة وإلكترونية، و14 ألف قافلة دعوية، و112 ندوة تثقيفية، و177 إصدارا علميا في قضايا متنوعة، و30 ألف رسالة توعوية إلكترونية، وتدريب 1440 إمامًا وافدًا من دول العالم.

وأكد الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع، في بيان له، أن المجمع شهد كثيرًا من الإنجازات خلال فترة تولي الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر الشريف، على المستويين المحلي والدولي، من خلال الأدوار والمهام التي قام بها المجمع خلال هذه الفترة، من تواجد ميداني لوعاظه وواعظاته في مختلف ربوع مصر، وإسهامات مبعوثيه في نشر صحيح الدين في دول العالم، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للأفكار المنحرفة سواء من خلال إصداراته العلمية وأنشطته المتنوعة، أم من خلال لجان الفتوى به.

وأوضح عيّاد، في ذكرى مولد الإمام الأكبر، أن مجمع البحوث الإسلامية وما يقوم به من دور مجتمعي وما يعبأ به من مسؤوليات وطنية وإنسانية، فإنه قد أسهم بجهود بارزة في نشر السلم المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية السليمة بين الناس بما يحقق الأمن المجتمعي.

230 لجنة فتوى

واستعرض المجمع، في هذه المناسبة أبرز إنجازاته خلال 6 سنوات ماضية فقط، والتي من أهمها، إعادة هيكلة لجان الفتوى الرئيسة وافتتاح 230 لجنة فتوى في مراكز ومدن الجمهورية، والذي أسفر عن الإجابة على 2 مليون و947633 ألف فتوى مباشرة في مختلف التخصصات والجوانب المعرفية التي يحتاج إليها الناس، بالإضافة إلى الإجابة عن 124 ألف فتوى إلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني للمجمع للتيسير على الناس وتلبية استفسارات على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بدوره الدعوي والتوعوي، نظم المجمع خلال هذه الفترة نحو 14107 قافلات دعوية وتنموية في مختلف محافظات مصر، حيث جابت هذه القوافل قرى ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى المناطق النائية والمترامية الأطراف، كما نظم المجمع ما يقرب من 186 حملة توعوية، استهدفت تلك الحملات التوعية بالكثير من القضايا المعاصرة والمشكلات المجتمعية التي يعاني منها أفراد المجتمع، كما نظم المجمع من خلال مشاركة وعاظه وواعظاته نحو 39750 مقهى ثقافي في مناطق متنوعة من المحافظات، فضلًا عن نحو 112449 ندوة ثقافية.

168 دورة تدريبية

وفي إطار التدريب المستمر وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر، نظم المجمع 168 دورة تدريبية وتأهيلية للوعاظ، بالتنسيق مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الوعاظ والأئمة وباحثي الفتوى، كذلك شهدت هذه الفترة تنظيم نحو 26 دورة تدريبية لنحو 1440 إمامًا من الأئمة الوافدين من مختلف دول العالم، حيث بلغت مدة الدورة الواحدة شهرين، كما جرى تنظيم مسابقات علمية وبحثية للوعاظ والواعظات للتشجيع على القراءة وتنمية قدراتهم العلمية، بالإضافة إلى توزيع مكتبات علمية على 4300 واعظ بالأزهر.

60 دولة

ونتيجة لدور الأزهر العالمي واهتمام شيخ الأزهر، بالطلاب الوافدين، عقد المجمع خلال هذه الفترة أنشطة ثقافية ومراجعات علمية مكثفة للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، كما نظم لهم مسابقة لتنمية مهاراتهم الإبداعية، كما أرسل المجمع مبعوثيه إلى نحو 60 دولة على مستوى العالم لنشر المنهج الوسطي ومواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة.

أما على مستوى الإصدارات العلمية فنشر المجمع خلال هذه الفترة ما يقرب من 177 إصدارا علميا عالج من خلالها الكثير من القضايا المجتمعية والفكرية، وجرت إتاحة هذه الإصدارات في معارض الكتب الدولية، كما جرت إتاحتها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للمجمع.

30 ألف رسالة توعوية

كذلك حرص المجمع على العمل المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة فعقد بروتكولات تعاون مع المحافظات والوزارات والهيئات المختلفة، للتنسيق المشترك في تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة والوصول إلى كل فئات المجتمع.

كما اهتم المجمع بالنشر الإلكتروني والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطبة الشباب بلغة تناسبهم وتلبي احتياجاتهم المعرفية، حيث أنتج المركز الإعلامي للمجمع نحو 30642 رسالة توعوية منها ما جرى تقديمه في شكل مكتوب ومرئي ومسموع في قضايا متنوعة.