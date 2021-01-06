البابا تواضروس يستعرض بعض مهنئيه بعيد الميلاد المجيد: بشكرهم جميعا

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل من قام بتهنئته سواء بإرسال برقيات أو اتصال تليفونيًا أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعيد الميلاد المجيد، فذكر أنه تلقى اتصالا عظيما من المستشار الجليل عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وكذلك محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، وعارف علوي رئيس دولة باكستان.

رئيس الوزراء ورئيس مجلسي النواب والشيوخ يهنئون تواضروس

وأضاف تواضروس، خلال كلمته أثناء قداس عيد الميلاد المجيد، والذي عرضته شاشة «extra news»، أنه تلقى رسالة تهنئة من بابا الفاتيكان فرنسيس، وماري بشارة بطريرك لبنان، كما تلقى تهنئة من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، كما تلقى اتصالا تليفونيا لتهنئته بالعيد من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر تهنئ تواضروس بعيد الميلاد

وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه تلقى تهنئة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكذلك الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضحًا في الوقت ذاته أن الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي قدم له تهنئه بالعيد، وكذلك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.