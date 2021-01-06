عشرات الأساقفة والقساوسة يحتفلون بأعياد الميلاد بكنائس الغربية «صور»

شهدت كنائس محافظة الغربية، مساء اليوم، مشاركة العشرات من الأساقفة والقساوسة والشمامسة في إقامة الصلوات والترانيم احتفالا بأعياد الميلاد، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي عدوى فيروس كورونا، على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالغربية، تحت إشراف اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، حالة التأهب والاستعدادات القصوى بمحيط الكنائس، من خلال نشر قوات من الشرطة السرية والنظامية لتأمين الاحتفالات.

من ناحيه اخري بعث الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء نصها " أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات لقداستكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن و البركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ".

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لِكُلٍ من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا أسقف إبراشية طنطا وتوابعها، الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامةً ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.