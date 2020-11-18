الشباب والرياضة تدشن مبادرة "كنائس تعانقها مآذن" في الغربية

دشنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مبادرة " كنائس تعانقها مآذن" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي، اليوم، بحضور أحمد الوكيل وكيل الوزارة، والدكتور محمد سعفان، مدير إدارة الشباب، والشيخ ابراهيم شبل من علماء الأزهر الشريف وممثلا الأوقاف، والقس "أوخوميس" ممثلا لمطرانية طنطا وتوابعها.

بدأ اللقاء بعزف السلام الوطني، أعقبه كلمة وكيل الوزارة التي أكد فيها على أهمية مثل هذه المبادرات الشبابية فى تعزيز روح الإنتماء والأخوة بين عنصري الأمة، تزامنًا مع مبادرة وزارة الشباب بعنوان "مصر أولا... لا للتعصب" مع اقتراب مباراة النهائي الإفريقي.

وأكد القس "أوخوميس" أن الشعب المصري لا يعرف التفرقة بين المسلم والمسيحي وطالب الشباب بالابتعاد عن الأفكار الرجعية والهدامة التي تحاول زرع الفتن بين المصريين.

وأكد الشيخ إبراهيم شبل، حرص الإسلام على المعاملة الحسنة ونشر التسامح والإخاء مذكرا بمواقف النبى صلى الله عليه وسلم، وتخلل فعاليات المبادرة بعض الفقرات الأدبية تضمنت إلقاء أبيات شعر فى حب مصر وأغاني وطنية لكورال مركز الفنون بالمحلة الكبرى، وبعض الأغاني الوطنية للشباب.