بعد اقتحام الكونجرس.. شركات مواقع التواصل الاجتماعي تحارب ترامب

أعلنت شركة " فيسبوك" أنها حذف مقطع فيديو نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونجرس الأربعاء، معتبرة أن الفيديو يحض على العنف أكثر مما يدعو للهدوء.

وقال جاي روزن نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك إن "هذه حالة طارئة، ونحن نتّخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب".

وأضاف في تغريدة على تويتر "لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم في تأجيج العنف بدلاً من تقليله".

وفي السياق أعلن موقع تويتر منذ قليل عن إغلاقه لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 12 ساعة على الأقل بسبب التغريدات التي قام بنشرها.

وهدد تويتر الرئيس الأمريكي بأنه سيقوم بحظر كامل للحساب الخاص به بسبب الدعوة للعنف.

وحظر موقع التدوينات القصيرة 3 من تغريدات الرئيس الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الدعوة للعنف والإدلاء بمعلومات مضللة.

وخرج الرئيس ترامب عبر حسابه على تويتر ليدعوا الأشخاص الذين تواجدوا داخل مبنى الكونجرس لمغادرته والحفاظ على سلامتهم، وقال إن الانتخابات التي شهدتها أمريكا في 3 نوفمبر الماضي غير نزيهة.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة اليوم أمام حشد من أنصاره دعاهم فيها بالذهاب إلى مبنى الكونجرس من أجل الاعتراض على إقرار جو بايدن بالانتخابات التي يصفها بالمزورة.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونجرس.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.