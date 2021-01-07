هل يسمح الدستور الأمريكي لنائب الرئيس عزل ترامب بعد اقتحام الكونجرس؟

دعا النائب الجمهوري تيد ليو، نائب الرئيس مايك بنس إلى استخدام صلاحياته لعزل الرئيس دونالد ترامب من خلال استخدام التعديل الخامس والعشرين، بعد اقتحام مئات من مناصريه الأربعاء، مبنى الكونجرس.

وكتب في تغريدة إن "الاعتداء على الكابتيول محاولة انقلابية كل الضالعين فيها يجب أن يحاسبوا".

وقال "حان الوقت الآن لمايك بنس بدء استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب، ترامب منفصل عن الواقع".

وبموجب التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، يمكن لنائب الرئيس وأغلبية أمناء مجلس الوزراء إعلان ترامب "غير قادر على الاضطلاع بصلاحيات وواجبات مكتبه"، وإقالته من منصبه، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وسبق أن تعرض الرئيس ترامب لإجراءات إقالة في مجلس النواب، قبل تبرئته في مجلس الشيوخ في فبراير 2020.

ويمكن بدء محاولة أخرى لعزل ترامب إذ يتطلب الأمر موافقة أغلبية بسيطة في مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونجرس.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

وتأتي هذه الاشتباكات، بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره، خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن، إلى "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيا إياهم إلى السير باتجاه الكونجرس.