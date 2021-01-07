بيلوسي: لن نترك الكونجرس قبل جلسة حسم نتائج الانتخابات الأمريكية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيستأنف الليلة عمله للمصادقة على نتائج الانتخابات بمجرد إخلاء الشرطة المتظاهرين.

وقالت بيلوسي في بيان "لقد شهدنا اعتداء على ديمقراطيتنا لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يصرف انتباهنا عن مسؤوليتنا في المصادقة على انتخاب جو بايدن".

وأضافت "لقد قررنا المضي قدما هذه الليلة في مبنى الكابيتول" حالما يتم إعلانه آمنا.

وتابعت: "سنرى المعارضين لنتائج الانتخابات ما إذا كان سيغيرون رأيهم أم لا بعد هذه الأحداث".

وكان عددا من النواب قد أصروا على الاستمرار في المصادقة على نتائج الانتخابات هذه الليلة بعد تأمين مبنى الكونجرس.

وقال السيناتور جو مانشين إنه يأمل أن يتمكن الكونجرس من المصادقة على النتائج هذه الليلة، مضيفا "سنبقى مهما كلف الأمر. هؤلاء السفاحون لا يرهبوننا".

وأكد زعيم الديمقراطيين تشاك شومر أن أعمال المصادقة على النتائج سستأنف الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.

وفي السياق، أكد مسؤولون أمريكيون أن مبنى الكونغرس أصبح آمنا الآن بعد ساعات من اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول احتجاجا على جلسة إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال مسؤول في مبنى الكونجرس بول إيرفينج لأعضاء مجلس النواب إن المبنى أصبح آمنا، بعد عدة ساعات من إجلائهم عقب اقتحام مثيري الشغب للمبنى.