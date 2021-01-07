«العاملون بالبترول»: التحديات الراهنة تتطلب الاستمرار في تثقيف العمال

أكد المشاركون في ختام دورة تدريبية نظمتها النقابة العامة للبترول لمركز تدريب «منار للبترول»، برئاسة محمد جبران على أن التحديات الراهنة في الداخل والخارج، تتطلب الاستمرار في خطط التوعية والتثقيف للعمال والنقابيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الإعلامي، موضحين أنهم دعاة عمل وإنتاج، وأن تلك الخطط هي إستراتيجية النقابة العامة، خاصة وأنها كانت على رأس الكيانات العمالية التي تعرضت لمحاولات أخونة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، في زمن حكم رئيسها المعزول محمد مرسي.

وجرى عرض فيلم تسجيلي أوضح تفاصيل تلك المحاولات، ودور النقابة العامة في التصدي لها إبان رئاسة وزير القوى العاملة الحالي محمد سعفان لها، حيث كان أمينها العام، وقتها محمد جبران الرئيس الحالي.

وأوضحت النقابة في بيانها، اليوم، أن الدورة التدريبة التي عقدتها النقابة بدأت الأحد وانتهت أمس الأربعاء، بمقر «منار للبترول» بحدائق القبة.

وشدد المشاركون فيها على أهمية دور العمال باعتبارهم جنود الإنتاج في مواجهة التحديات التي تواجه مصر خاصة خلال العشر سنوات السابقة، وتعاظم ذلك الدور في وعي الملايين من عمال مصر في عدم الانسياق وراء المتآمرين والمأجورين ضد الوطن، والذين سعوا إلى تشوية صورة مؤسسات الدولة الوطنية، ونشر الشائعات والفتنة، ومحاولة أخونة الحركة العمالية، والسعي نحو تفكيكها وتفتيتها لإثارة الفوضى والبلبلة في مواقع العمل والإنتاج، مؤكدين على التمسك بشعار «قوتنا في وحدتنا» في مواجهة المخططات المشبوهة في الداخل والخارج.

العاملون بالبترول: نقف خلف القيادة السياسية

وأكد المشاركون في ختام الدورة التدريبية، على أن جميع العاملين بقطاع البترول والبالغ عددهم 200 ألف عامل، يقفون خلف القيادة السياسية، والدولة المصرية في مواجهة حروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

وانتهت الدورة التدريبية بتسليم شهادات تقدير للمشاركين من قيادات وأعضاء العمل النقابي في قطاع البترول، وكذلك عمل جولة ميدانية إلى المقر الجديد للنقابة العامة بمنطقة حدائق القبة الذي يُعد صرحا نقابي كبير من حيث المساحة والتجهيزات.