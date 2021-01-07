إليسا تجري مسحة كورونا للاطمئنان على صحتها بعد إصابة مدير أعمالها

تجري الفنانة اللبنانية إليسا، مسحة طبية لفيروس كورونا؛ للاطمئنان على صحتها، بعدما أكد مدير أعمالها أمين أبي ياغي، إصابته بالفيروس.

وتمنت إليسا الشفاء العاجل له، في الوقت الذي قررت فيه عزل ذاتها بعيد عن عائلتها لحين ظهور النتيجة.

وأعلن أمين أبي ياغي، مدير أعمال المطربة اللبنانية إليسا، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل الصحي.

وكتب أبي ياغي على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «بدأت عام 2021 مع بعض المشاعر الإيجابية»، مشيرا بذلك إلى خضوعه للعزل المنزلي، واتباع بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، عبرت إليسا عن أمنيتها بأن تكون السنة الجديدة بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء».

وأضافت إليسا: «رغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب».

وتابعت الفنانة: «لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم»، هكذا تحدثت عن العام الجديد.

وأردفت: «نحن جميعا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم».

ونعت إليسا الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني، الذي وافته المنية الاثنين الماضي، قائلة: «‏لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة.. الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة».