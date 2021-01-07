سيرة الشهيد شريف حاضرة.. أمه أبكت القلوب ووالده عين بـ«النواب» (فيديو)

«عند ربهم يرزقون» وفي قلوب أحبائهم لا يموتون بالتقادم، وعطايا الشهداء لا تفنى، وسيرتهم يخلدها الدهر دائمًا، فمثلما قُدّر لسيرة الشهيد شريف محمد عمر أن تظل مروية وحاضرة على الأفواه مثل الأفئدة، ذُكر من جديد مع تعيين والده محمد عمر الزيات بمجلس النواب 2021، إذ ورد اسمه مع أسماء المعينيين في المجلس والتي جرى الإعلان عنها بشكل غير رسمي، وهو الناقد الرياضي والمدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري.

السيدة إيمان غريب «أم الشهيد»، تخطت صفوف الجالسين وهرولت لاحتضان «ريحة الغالي»، وأبكت القلوب باحتضان صديق نجلها المقدم أركان حرب محمود علي عبده، بعدما روى بطولة نجلها واستشهاده في سبيل أمن الوطن، خلال حديثه عن بطولات رجال القوات المسلحة في سيناء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2017، بعد عام من استشهاد المقدم شريف محمد عمر في سيناء.

المقدم محمود علي يتحدث عن بطولة الشهيد بحضور الرئيس السيسي ووالدة البطل

وكان المشهد الذي رسخ في ذاكرة الوطن، وحديث لمس القلب من المقدم أركان حرب محمود علي عبده، حين تحدث عن «شريف»، بأنّه صاحب الفضل عليه وعلى كل إنسان بات آمنا في هذا الوطن: «ابنك يا أمي اكتشف مخزن كبير للعبوات الناسفة كانت هتستهدف قواتنا، أحبط عمل كبير كانت العناصر التكفيرية بتعد للقيام به، لو معملناش كده مكناش نبقى جيش مصر، الشهيد هو صاحب الفضل والمنّة، اتعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا أبدا شهيد أو مصاب، إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة»، لتسبقه دموعه ويهرول لاحتضان أم صديقه والدموع تغرق وجوههما وأفئدة الحاضرين والشاهدين.

الشهيد شريف محمد عمر هوى كرة القدم كوالده وخاله وحلم بـ ضابط الحربية

كان يهوى الشهيد كرة القدم مثل والده الكابتن محمد عمر، المدير الفني السابق للمنتخب العسكري، وخاله الكابتن شوقي غريب، المدرب السابق لمنتخب مصر، حسب قول والدته السيدة إيمان في لقاء تليفزيوني ببرنامج «8 الصبح»على قناة «دي إم سي» في عيد الأم عام 2017، ورغم ذلك كان حلمه أن يصير ضابطًا في الجيش المصري، لذا كان سعيه لدخول الكلية الحربية حتى الشهادة، وشيّع جثمانه حينها المئات من أبناء محافظة الإسكندرية، في 17 مارس 2016.