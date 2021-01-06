تعيين محمد عمر المدير الفني السابق للاتحاد السكندري بمجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية، خلال الساعات القليلة المقبلة، قائمة بأسماء النواب المعينين بمجلس النواب 2021، والبالغ عددهم بموجب قانون مجلس النواب 28 نائبا، نصفهم من السيدات.

وتحظى الأسماء التي جرى إعلان بعضها بشكل غير رسمي، بخبرات عملية مختلفة في عديد من المجالات سواء في مجالات القانون والدين والرياضة والإعلام والهندسة.

أبرز الأسماء المعينة بمجلس النواب 2021

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن قائمة المعيين ستضم الكابتن محمد عمر، الناقد الرياضي والمدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، وهو والد الشهيد المقدم شريف عمر.

كما كشفت المصادر عن 11 اسما آخرين بقائمة المعينين في مجلس النواب الجديد 2021، وجاءت أبرز الأسماء كالتالي:

- علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

- حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق.

- حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق.

- دينا عبدالكريم، إعلامية.

- درية شرف الدين، وزيرة الإعلام السابقة.

- الدكتور فخري الفقي، الخبير في المجال المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي.

- الدكتورة سحر عطية، أستاذ العمارة والتصميم العمراني.

- داليا السعدني، والتي ترأس المؤسسة الدولية للتصميم.

- السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق، وخبيرة في الشأن الأفريقي.

- الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة في وزارة المهندس إبراهيم محلب الثانية.

- آية مدني، لاعبة الخماسي الحديث السابقة، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة ‏الأوليمبية الدولية.

القائمة تضم 28 معينا

ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية، سلطة تقديرية في حق تعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، بهدف إثراء الحياة النيابية، على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء بواقع 14 سيدة.

شروط اختيار قائمة المعينين في مجلس النواب

وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهي أن تتوفر في من يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.