عاجل.. الكونجرس الأمريكي يرفض الطعن على نتائج بنسلفانيا

رفض الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، الطعن المقدم من مشرعين جمهوريين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أجريت في نوفمبر الماضي، بولاية «بنسلفانيا».

ورفض مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، في وقت سابق، طعن الجمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بـ«بنسلفانيا».

ورفض «النواب»، اعتراضا قدمه نائب وسناتور من الحزب الجمهوري لنتيجة أصوات المجمع الانتخابي بتصويت 92 مقابل 7 أصوات.

كما رفض «الشيوخ»، بأغلبية ساحقة، صباح اليوم، اعتراض حلفاء ترامب على تأكيد فوز بايدن بالولاية الامريكية، ورفض 92 عضوا الطعن مقابل 7 أصوات مؤيدة.

وفي وقت سابق، تم رفض اعتراض ولايتي «ميشيجان» و«نيفادا»، فيما صوت مجلس الشيوخ برفض اعتراض ولاية أريزونا، بأغلبية 93 صوتا مقابل 6 أصوات.

وكان برلمانيون جمهوريون، قالوا في وقت سابق، إنهم سيسعون إلى عرقلة المصادقة على فوز الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واقتحم أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، حواجز الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة له، ورددوا هتافات رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية.