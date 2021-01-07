13 جثة في «زينهم».. معدل الجريمة ينخفض في الأسبوع الأول من 2021

شهد الأسبوع الأول من عام 2021 انخفاضا في معدل الجريمة، حيث استلمت مشرحة زينهم في تلك الفترة 13 جثة من محافظتي القاهرة والجيزة، 4 منها نتيجة جرائم قتل، بينما الـ 11 جثة الأخرى نتجت عن حوادث سيارات وعلاقات محرمة، وانتحار.

8 جثث في القاهرة

واستقبلت مشرحة زينهم من محافظة القاهرة 8 جثث خلت جميعها من الشق الجنائي وكانت عبارة عن واقعتي انتحار، الأولى حدثت في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر حيث شنق شاب يبلغ من العمر 18 عاما نفسه بسبب مرض نفسي، والجثة الثانية من دائرة قسم شرطة المعصرة لشاب يبلغ من العمر 25 عاما، بسبب مروره بضائقة مالية وكثرة الديون عليه، أما الثالثة والرابعة فهي نتيجة لحادثتي سير لشاب مجهول الهوية صدمته سيارة في منطقة النزهة، والأخرى متفحمة داخل سيارة في منطقة بدر، والجثة الخامسة لـ لقيط عثر عليه في شوارع القاهرة، والسادسة لموظف في حاله تعفن داخل شقته في المطرية.

والجثة السابعة لشاب توفي داخل مستشفى معهد ناصر بسبب طعنه بسكين على يد جارة، والجثة الثامنة من مستشفى السكة الحديد لمسن مصاب بطلق ناري في البطن في مشاجرة مع مسجل خطر في المنوفية.

5 جثث في الجيزة

كما استقبلت مشرحة زينهم من محافظة الجيزة 5 جثث ناتجة عن جريمتي قتل، الأولى لمدرسة قتلت على يد زوجها العاطل في منطقة بولاق الكرور بسبب شكه في سلوكها، والثانية في منطقة الهرم حيث قام سائق بقتل زميله بسبب معاكسة شقيقته.

إضافة إلى جثة ثالثة لشخص لقيط عثر عليها في منطقة أكتوبر، وجثة رابعة لفتاة صدمتها سيارة في العمرانية، علاوة على جثة خامسة لسوداني عثر عليه غريقا في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة.