عاجل.. وصول القنصل السوري مشرحة زينهم لتوديع جثمان المخرج حاتم علي

وصل، منذ قليل، القنصل السوري بالقاهرة، مشرحة زينهم لتوديع جثمان المخرج السوري حاتم علي قبل الذهاب إلى مطار القاهرة متوجها إلى سوريا.

وفاة حاتم علي

يذكر أن المخرج السوري حاتم علي عثر على جثته، أمس الأول، داخل أحد الفنادق بمنطقة الزمالك، وبالعرض علي النيابة العامة لإنهاء إجراءات الدفن، قررت النيابة العامة أمس تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وقد شهدت إجراءات التشريح بعض الاعتراضات من أسرة المتوفى بسبب عدم وجود شبهه جنائية في الوفاه، وطلبوا من الطبيب الشرعي بالانتظار حتى يحصلوا على موافقة من النائب العام المصري بعدم التشريح.

القتصل السوري يطلب تشريح الجثة

ولكن القنصل السوري رفض وطلب من الطب الشرعي تنفيذ قرار النيابة العامة المصرية بالتشريح، وشرح الطبيب الشرعي الجثمان أمس وأخذ عينات من دماء وبعض أجزاء من المتوفى وأرسالها للمعمل الكيماوي للطب الشرعي لبيان هل تناول حاتم علي شيئا تسبب في الوفاه من عدمة، وبعد الانتهاء من التشريح قام حانوتي السفارة السورية في القاهرة ويدعى رضا العريف بإنهاء إجراءات سفر الجثة.