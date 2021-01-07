«كنت بأدبها».. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بكفر الشيخ

«كنت بأدبها ولم أقصد قتلها، مسكت خشبة وقعدت أضرب فيها علشان بينا خلافات كتير، لكن فوجئت إنها ماتت بعد ما راحت المستشفى»، هكذا اعترف «شعبان.ا.ع»، 41 سنة، فلاح، مقيم بقرية الإصلاح قبلي التابعة لمركز فوه، في محافظة كفر الشيخ، خلال تحقيقات النيابة بقتل زوجته دون قصد.

وقال الزوج في اعترافاته: «هي أصغر مني، ودائماً بتعمل مشاكل، وأنا راجل فلاح من البيت للغيط، وهي نكدية، فاتخانقنا، ومسكت خشبة وضربتها، زي ما بضربها على كتفها ورجليها، وبعدين تعبت واتنقلت المستشفى، وعرفت بعدها إنها ماتت، بس أنا مقصدتش موتها».

وجددت محكمة فوه، حبس الزوج لاتهامه بقتل زوجته، إثر تعديه عليها بعصا خشبية، لوجود خلافات عائلية بينهما، وحرر محضر وجرى حبسه.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي، بوصول «خ.ر.أ» 36 عاماً، ربة منزل، في حالة إعياء شديد، إدعاء تعدي زوجها عليها بالضرب، محدثا بها العديد من الإصابات، وتوفيت بعد 24 ساعة من دخولها المستشفى.

انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، وكيل الفرع، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، ومعاونوه، إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، وبسؤال« رمضان.أ.ح»، 61 عاماً، فلاح، ومقيم بقرية منشأة علي أغا التابعة لمركز دسوق، والد الزوجة، اتهم زوج ابنته بالتسبب في وفاتها، حيث تعدى عليها بالضرب بقطعة خشبية، ما أدى إلى إصابتها بعدة إصابات مختلفة، أسفرت عن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية بمعرفة رجال المباحث، أن المتهم دائم التعدي على زوجته وأبنائه، نتيجة حدوث خلافات زوجية، فيما أوضح التقرير الطبي أن ربة المنزل المتوفية، أصيبت بتجمع دموي بالكتفين الأيمن والأيسر والفخذين والساقين.

وتمكنت مباحث فوه من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته، أقر بتعديه على زوجته بالضرب، بقصد تأديبها لافتعالها الخلافات معه داخل مسكنهم، ولم يقصد قتلها، وتحرر المحضر رقم 13 إداري مركز شرطة فوه لسنة 2020، وتم عرض المتهم على النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضي المعارضات لـ15 يوماً.