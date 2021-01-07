جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في 24 ساعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ فقد نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال الثروة الزراعية ضبط 10 قضايا إدارة متاجر أعلاف دون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

ضبط 3 قضايا إدارة عيادات بيطرية دون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

في مجال حماية البيئة

الصحة العامة: ضبط شركة بنطاق مديرية أمن الجيزة لوجود مخالفات بها أبرزها «تكدس نفايات طبية خطرة – عدم تخصيص مخزن للرماد – عدم وجود سجل بيئي» بمضبوطات بلغت 96,936 طن نفايات خطرة سرنجات – قفازات – أكياس دم – شاش – قطن، 30 طن رماد ناتج حرق مخلفات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

المواد الغذائية: ضبط 3 قضايا إدارة «شركات – مصانع» دون ترخيص؛ بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 55,236 طن مواد غذائية، 42880 عبوة مواد غذائية، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

عوادم السيارات: ضبط 12 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة.

إلقاء المخلفات: ضبط 6 قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بنطاق المنطقة المركزية، بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

الضوضاء: ضبط 4 قضايا زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونا بنطاق المنطقة المركزية؛ بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

في مجال حماية الثروة السمكية ضبط 22 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، 25 قضية مخالفة قانون الصيد بنطاق مديرية أمن الشرقية.

في مجال الملاحة الداخلية: ضبط 12 وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

في مجال الإجراءات الاحترازية: ضبط 2 قضية «عدم ارتداء الكمامات الواقية» بنطاق المنطقة المركزية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.