أسعار جلسات الفوتوسيشن والحفلات في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

تعد محافظة الإسكندرية من أهم وأبرز المحافظات المصرية الموجودة على الخريطة، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وما تحتوي عليه من معالم أثرية هامة، ويعد متحف المجوهرات الملكية والذي يعرض مجوهرات الأسر المالكة التي حكمت مصر، من أهم وأبرز المتاحف التي تم تشييدها في عام 1919م وحتى 1923م، وكان ملك للنبيلة فاطمة حيدر إحدى نبيلات الأسرة المالكة وحفيدة محمد علي باشا، حيث تم تصميم القصر طبقا لطراز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر، وتحول إلى متحف للمجوهرات الملكية في العام 1986.

ويضم المتحف مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الذهبية ومنها تحف نادرة بدء من محمد علي باشا حتى فاروق الأول، كما أنه يتميز بطرازه المعماري الاستثنائي، والذي جعل له مكانة خاصة في المعالم التي يمكن إجراء الاحتفالات بها وتصوير الصور الفوتوغرافية المييزة بها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار إقامة الحفلات في قصر المجوهرات الملكية بالإسكندرية، وفق الموقع الرسمي لوزارة الآثار المصرية، كالتالي:

رسوم التصوير الفوتوغرافي

وحدت وزارة السياحة والآثار المصرية رسوم التصوير الفوتوغرافي في جميع المتاحف الأثرية، وفق الموقع الرسمي للوزارة، والتي جاءت كالتالي:

التصوير الفوتوغرافي للمصريين: تصل رسوم التصوير الفوتوغرافي للمصريين إلى 250 جنيها.

التصوير الفوتوغرافي للأجانب: تصل رسوم التصوير الفوتوغرافي للأجانب إلى 500 جنيه.

رسوم إقامة الاحتفالات بقصر المجوهرات الملكية

حددت وزارة السياحة والآثار المصرية رسوم إقامة الاحتفالات في قصر المجوهرات الملكية بالإسكندرية بقيمة تصل إلى 20.000 جنيها لكل 100 فرد، حيث يصل سعر إقامة الحفلة لـ200 فرد إلى 40.000 جنيه.

والجدير بالذكر أن المتحف أعلن عن إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات وورش العمل في الوقت الحالي لحين إشعار آخر، مع استمرار استقبال زوار المتحف داخل قاعات العرض المتحفي كالمعتاد واستمرار إجراء جلسات التصوير الفوتوغرافي، كما يهيب المتحف الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.