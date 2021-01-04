بسبب الخلافات والغسيل والتنقيب عن الآثار.. القصة الكاملة لمصرع 4 بشبرا

شهدت مدينة شبرا خلال الساعات الماضية حوادث راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم ربة منزل بسبب الخلافات المالية والتنقيب عن الآثار ونشر الغسيل، حيث حُررت المحاضر اللازمة بالوقائع في قسمي أول وثان شبرا، وأمرت النيابة بحبس المتهمين في كل واقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثث وطلبت تحريات المباحث حول الوقائع.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لهذه الوقائع..

جثة ترعة الإسماعيلية ألقاها صديقه هربا من المسؤولية

نجحت أجهزة الأمن بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة في كشف غموض العثور على جثة شاب بالعقد الثاني من العمر ملقى بترعة الإسماعيلية، وتبين أن صديقه ألقى جثته بمكان العثور عليه بعد تعرضة لصعق كهربائي أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل ليخفي جريمته.

جرى ضبط المتهم وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وسؤال أهل المجنى عليه وحبس المتهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالعثور على جثة شاب يدعى مصطفى بالعقد الثاني من العمر ملقى بترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبالفحص والتحري بمعرفة الرائد حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه يدعى "ع. ا" لتعرض المجني عليه لصعق كهرباء أثناء التنقيب عن الآثار فلقي مصرعه فقام بنقل جثته وإلقائها بترعة الإسماعيلية

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم

شاب شارع ناصر راح ضحية الخلافات المالية

شهد شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة مصرع شاب في مشاجرة مع 3 آخرين.

وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى لتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا من وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم.

إنتقل العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع عمر إدريس إثر عدة طعنات بالفخذ فى مشاجرة بالشارع مع 3 آخرين، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين القتيل وأحد المتهمين بسبب الخلافات المالية تطورت إلى مشاجرة واستعان المتهم بأقاربه الذين جاءوا للمنطقة بدراجات نارية فقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه عدة طعنات بالفخذ بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته أدت إلى مصرعه فى الحال وتمكنت وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهمين.

فتاة مساكن الضباط لقيت مصرعها أثناء نشر الغسيل

لقيت فتاة بمنطقة مساكن الضباط بحي غرب شبرا الخيمة مصرعها إثر سقوطها من بلكونة منزلها أثناء نشر غسيل الملابس.

جرى نقلها إلى مستشفى ناصر العام وأمرت النيابة بالتصريح بدفنها عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع «مريم س ش» 15 عاما، تقيم بمنطقة مساكن الضباط بحى غرب شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء قيام الفتاة بنشر غسيل الملابس سقطت من بلكونة منزلها ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شاب على يد جاره بسبب الخلافات

لقي شاب مصرعه طعنه جاره بثلاث طعنات متفرقة بالجسد، بسب خلافات بينهما بشارع المرجوشى ببهتيم بشبرا الخيمة.

جرى نقل الجثة للمستشفى وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم والتصريح بدفن جثة المجني عليهز

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة المدعو «أحمد.م.ع» إثر إصابته بثلاث طعنات بالصدر والرأس، بشارع المرجوشى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أحمد.ا.أ»، وجرى ضبطه واعترف بارتكابة للواقعة لخلافات مالية بينهما.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم.