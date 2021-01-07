علقة ساخنة لموظفة حاولت دفن «سحر» بمقابر السويس القديمة

ضبط عمال مدفن السويس القديم، سيدة أثناء محاولة دفن «عمل سحري»، داخل المقابر، انتقامًا من طليقها ومنعه من الزواج بأخرى بعد انفصالهم.

وقال «غ . ش»، عامل بمقابر السويس القديمة، إنهم فوجئوا بسيدة في العقد الرابع من العمر تحاول وضع لفافه داخل أح المدفن، ومنعوها، وعندما فتحوا اللفافة التي كانت بحوزتها، فوجئوا بأنه «سحر»، ووقعت مشادة بينهم، قامت على إثرها زائرات للمقابر بالإشتباك معها وتلقينها علقة ساخنة.

وتبين أنها تعمل موظفة بإحدى الشركات، بررت إقدامها على فعلتها انتقامًا من طليقها، بعد علمها بإقدامه على الزواج من أخرى.

وكشف عامل المقابر، أنه اعتاد على هذا الأمر، مشيرا إلى أن أغلب من يقمن بذك سيدات بينهن موظفات يلجئن للسحر والشعوذة والإنصياع للدجالين: «أعمل منذ 30 عامًا في المقابر، وكنا في السابق نشاهد الأميين يلجئون للسحر والشعوذة، ولكن الآن نري موظفين ومتعلمين وشخصيات من المفترض أنها محترمة ورغم ذلك تتبع السحرة والمشعوذين، رغم علمهم بحرمانية تلك الأساليب».