حسن فايق.. رفض والده دخوله الوسط الفني وأصيب بالشلل النصفي قبل وفاته

من أهم فنانين جيله في الثمانينات، لم يقدم دور إلا وكان له أهمية كبيرة في ذهن المشاهدين، وحاول باستمرار أن يكون مصدر عطاء لكل من حوله، صاحب أشهر ضحكة في تاريخ السينما المصرية، إنه الفنان حسن فايق، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

أرض الإسكندرية كان لها النصيب في أن يولد على أرضها، ولكن حياته لم تكن موفقة في البداية، ولكنه عمل بائعا في أحد محال ملابس السيدات، بعد حصوله على الشهادة الابتدائية، وكان يستهوية العمل الفني بشدة، ولكن لم تسنح له الفرصة إلا أن بدأ رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده، خاصة أنه كان يرفض دخوله هذا المجال.

دخوله إلى الوسط الفني عن طريق الصدفة

فرقة عزيز عيد، أول من وضعته على الطريق الصحيح للفن، إلا أنه تركها ليكون فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان «ملكة جمال» عام 1919، واشتهر في أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن مسرحياته «حكم قراقوش والدنيا لما تضحك والستات مابيعرفوش يكدبوا وإلا خمسة»، ومن أفلامه «أم رتيبة، والزوجة 13، وليلة الدخلة، وبسلامته عايز يتجوز».

أما حياته الشخصية فكانت بسيطة، فلقد تزوج مرتان من خارج الوسط الفني، المرة الأولى من السيدة نعيمة صالح وهي أم أولاده، والأخرى من السيدة حورية صبور بعد وفاة الأولى، وكان حينها يبلغ من العمر 62 عاما وهي في الثلاثين.

عانى حسن فايق في آخر حياته من الوحدة والكآبة، فعلي الرغم من أنه عمل مع كبار نجوم الفن، إلا أنه عندما أصابه المرض لم يرافقه أحد بفترة مرضه؛ إذ أصيب بالشلل النصفي، وظل يعاني منه على مدار 15 عاما قبل وفاته، جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر عام 1980.