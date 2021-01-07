التخطيط تعتمد 49 مليون جنيه لإنشاء مرسى نيلي أمام قصر محمد على بشبرا

وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 49 مليون من خطة العام المالي الحالي 2020/2021 للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسى نيلي للمراكب علي الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاه.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية والتاريخية منها كذلك، وهذا الاعتماد جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء انعقاد مؤتمر المتحف المصري الكبير والتي من بينها إنشاء مرسى للمراكب على الكورنيش المقابل لقصر محمد على بشبرا وذلك للمساعدة في نقل الزائرين للقصر وتفادي الكثافة المرورية المحيطة به.

وأوضحت السعيد أن مشروع إنشاء المرسى النيلي للمراكب يندرج تحت المشروع الرئيسي لترميم الآثار الاسلامية والقبطية، لافتة إلى الاهتمام التي توليه الدولة حاليًا بترميم المنشآت التاريخية، حيث جاء اعتماد المبلغ في ضوء أعمال التطوير الجارية بقصر محمد علي.

وتابعت أن مشروع ترميم قصر محمد علی تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه له ثم تعزيزه بمبلغ 82 مليون جنية ليصبح إجمالي المعتمد للمشروع مبلغ 182 مليون جنيه بخطة العام المالي 2020-2021.

جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم (467) لسنة 2020 جاء بإعادة تخصيص مساحة (1050 م۲) لصالح المجلس الأعلى للآثار لاستخدامها في إنشاء مرسی للمراكب على الكورنيش، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي.